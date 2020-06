27-06-2020, 112Groningen.nl

Gemeente plaatst tekstkarren om auto-meeting tegen te gaan

Groningen - Op de kruising Antwerpenweg met de Gideonweg heeft de gemeente Groningen led schermen geplaatst om duidelijk te maken dat een auto-meeting, die elke zaterdagavond georganiseerd wordt, niet toegestaan is.

In de tekst van de led schermen staat ook dat er gehandhaafd zal gaan worden. Mochten mensen tóch een auto-meeting organiseren óf aanwezig zijn bij een auto-meeting, dan riskeert men een boete van enkele honderden euro's voor het negeren van het samenscholingsverbod.Ook op andere locaties in de gemeente Groningen is het niet toegestaan om een auto-meeting, of andere evenement, te organiseren.Kijk voor meer informatie over groepsvorming omtrent het coronavirus opwww.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven