27-06-2020, 112Groningen.nl & Politie Ommelanden midden

Bestuurder motorfiets aangehouden na achtervolging

Veendam - Gisteravond, vrijdag 26 juni 2020 omstreeks 22:20 uur, hoorde een politie-motorrijder in Veendam constant een bromfiets of motor heen en weer rijden in de omgeving van Borgerswold.

Volgens de politie maakte het voertuig een hels kabaal en was niet te missen. Ter hoogte van de rotonde aan de Langeleegte kreeg een politieagent het voertuig in het zicht, waarna er aan de bestuurder een stopteken werd gegeven.







Negeren stopteken

De bestuurder besloot hier geen gehoor aan te geven, vol op de rem te gaan, om te keren en vervolgens met hoge snelheid weer richting Borgerswold te rijden. De politieagent zette vervolgens de achtervolging in op het voertuig.



Op de parkeerplaats aan de Bergweg kwam een opvallend politievoertuig de bestuurder tegemoet rijden. De politieagenten probeerden de bestuurder te doen stoppen maar ook hier wist de bestuurder te ontkomen. De bestuurder besloot vervolgens om over een zandpad in de richting van het fietspad langs de waterskibaan te vluchten.







Bijna ongeval

Bij de waterskibaan ligt een smal bruggetje en op dit bruggetje liepen op dat moment een man en een vrouw. De bestuurder ging met een snelheid van omstreeks 70 kilometer per uur over het bruggetje. De man en vrouw moesten met de rug over de brugleuning heen gaan hangen om niet geraakt te worden door het voertuig.



Voorbij de brug ging het gas er nog verder op en werden er op de fietspaden snelheden bereikt tussen de 80 en 100 kilometer per uur.







Bestuurder aangehouden na val

Vervolgens ging de vluchtende bestuurder over het gras, door de bosschages en over de ATB paden met 50+ kilometer per uur in de richting van de Borgerswoldhoeve. Hier kwam de bestuurder met zijn voertuig ten val en wisten politieagenten op de fiets de bestuurder te overmeesteren.



Het voertuig bleek een 150 cc motorfiets te zijn, maar voorzien van een brommer kentekenplaat.







"Wie waren de twee mensen op het bruggetje?"

De politie wil graag in contact komen met de man en de vrouw die het voertuig ternauwernood hebben kunnen ontwijken op het bruggetje ter hoogte van de waterskibaan.



De politie kan zich voorstellen dat de schrik er bij deze mensen goed inzit en wil daarom graag met ze in gesprek komen. Het verzoek aan deze mensen is dan ook om via 0900-8844 met de politie te bellen en te vragen om een terugbel verzoek voor de Basis Eenheid Veendam aan te laten maken.