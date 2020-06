27-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

'Geef hulpdiensten de ruimte, want elke seconde telt!' (Video)

Groningen - Gistermiddag moest de Groninger brandweer uitrukken voor een woningbrand aan de Van Panhuysstraat in de wijk Helpman.

Toen men bijna ter plekke was bij het incident werden de brandweerauto's meerdere keren gehinderd door geparkeerde auto's in straten. Uiteindelijk moest men drie keer omrijden om bij de brand te kunnen komen.



Dit zijn situatie's die de hulpdiensten vaker meemaken onderweg naar een spoedmelding. Doordat auto's slecht geparkeerd staan in de smalle straatjes, wordt de doorgang voor de brede hulpverleningsvoertuigen belemmerd.





Minimale ruimte voor hulpverleningsvoertuigen

Een blusvoertuig van de brandweer (ongeveer gelijk aan een ambulance) heeft de onderstaande ruimte echt nodig om snel ter plaatse te kunnen zijn:

- Doorgaande wegen: minimaal 3,50 meter

- Doodlopende wegen met keer mogelijkheid: minimaal 4,50 meter

- Doodlopende wegen zonder keer mogelijkheid: minimaal 5,00 meter

- Doodlopende weg zonder keer mogelijkheid en geen breedte van 5 meter mogelijk: maximale lengte is 40 meter

- Doorrijdhoogte 4,20 meter





Voor uw veiligheid en die van anderen verzoekt de brandweer u om uw voertuig zo te parkeren dat er altijd een hulpverleningsvoertuig door kan. Want elke seconde telt!





OOGTV maakte afgelopen jaar een mooie reportage over dit onderwerp, zie de onderstaande video.