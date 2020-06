27-06-2020, Remco van den Berg & Michel Eising - 112Groningen.nl

Forse brand in stapel met banden in Bedum

Bedum - Bij een boerderij aan de Stedumerweg in Bedum heeft zaterdagmiddag enige tijd een grote bult met banden in de brand gestaan.

De brandweer werd omstreeks tien voor twee gealarmeerd voor de brand. Binnen enkele minuten na de eerste melding werd er opgeschaald. Hierop kwam een schuimblusvoertuig en een groot water transport vanuit de stad Groningen ter plaatse om de brandweerlieden van voldoende water te kunnen voorzien tijdens de bestrijding van de brand.



De rook, die zo'n brand als deze met zich mee brengt, was goed te zien. Onder andere vanuit de stad zagen mensen dikke zwarte rookwolken in de lucht hangen boven Bedum.





Een schuimblusvoertuig heeft de eerste ‘knock down’ gegeven, meldt de brandweer. Door deze 'knock down' wist de brandweer het vuur snel onder controle te krijgen. Een boer helpt inmiddels ook mee met giertanken vol water om de brand uit te krijgen. Het groot water transport vanuit de stad Groningen is uiteindelijk niet ingezet bij de brand.



De nabluswerkzaamheden zullen de komende uren nog voor rookontwikkeling zorgen. Mocht u last hebben van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakel de mechanische ventilatie uit.