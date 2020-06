27-06-2020, Marije Timmer & Jakob Meulenkamp - 112Groningen.nl

Uitslaande brand in tuinhuis achter woning in Winschoten

Winschoten - De Winschoter brandweer werd zaterdagmiddag om twintig over drie opgeroepen voor een uitslaande schuurbrand aan de Beverhof in Winschoten.

In de achtertuin van een woning had een tuinhuis door nog onbekende oorzaak vlam gevat. De brand breidde zich snel uit en werd uitslaand. Door een snelle inzet van de brandweer werd ergere schade voorkomen. Het tuinhuis liep door de brand grote schade op. Bij de brand vielen zover bekend geen gewonden.