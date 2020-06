27-06-2020, Melarno Kraan & Michael Huising - 112Groningen.nl

Hevige storm raast over Veendam en omgeving (Video)

Veendam - De brandweer van Veendam had het vanmiddag maar druk met het rijden van stormschade meldingen.

Op de Prins Bernhardlaan in Veendam was een boom tegen een huis aangevallen door de harde wind en storm dat over de provincie trekt.





Onderandere op de J.G. Pinksterstraat waaiden een boom omver. Hierdoor werd ook een lantaarnpaal geraakt. Bij de Welkoop in Veendam was complete buitenstelling omgewaaid.



Op de lloydsweg was het flink raak. Bij een isolatie bedrijf waaide een groot deel van het dak er af en bij een naastgelegen loods gedeeltelijk ook. Ook waren er op de lloydsweg meerdere bomen omgewaaid. Een bedrijfsbusje werd door één van de omgewaaide bomen geraakt.



Op meerdere plekken in Veendam werden stormschade meldingen gemeld. De brandweer is met extra tankautospuiten de verschillende meldingen aan het af rijden. Aan de Molenstreek in het centrum van Veendam raakte meerdere auto's beschadigd door een omgewaaide boom.

