27-06-2020, 112Groningen.nl & Politie Groningen

66-jarige vermiste meneer is weer terecht

Zuidhorn - Vanaf afgelopen donderdag wordt er een 66-jarige meneer vermist vanuit de verpleeginrichting 'Het Zonnehuis' in Zuidhorn.

De politie heeft vandaag, zaterdag 27 juni, een opsporingsbericht verspreid over de vermissing. Het gaat om 66-jarige meneer.



Tijdens de meneer zijn vermissing droeg hij een donker shirt, een donkergroene jas tot net over de heupen, een donkerblauwe spijkerbroek, en zwarte pantoffels. De man heeft zwart haar en bruine ogen. Meneer is 163 centimeter lang en is 66 jaar oud.





Update: De 66-jarige vermiste meneer is inmiddels door de politie aangetroffen. De politie meldt dat de man hulp krijgt.