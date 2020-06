27-06-2020, 112Groningen.nl & KNMI

'Code oranje' afgegeven voor provincie Groningen vanwege zware buien

Groningen - Het KNMI heeft zaterdagmiddag code oranje afgegeven voor de provincie Groningen.

Het KNMI geeft code oranje af vanwege de flinke regen- en onweersbuien die over de provincie Groningen trekken.



Het KNMI meldt via haar website dat de 'Code oranje' vooral geldt voor het Oosten van Groningen. De hoosbuien gaan gepaard met zware windstoten tot wel 75 kilometer per uur en veel neerslag in korte tijd.