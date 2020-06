27-06-2020, 112Groningen.nl

Arjen Robben keert terug bij FCGroningen

Groningen - Arjen Robben keert komend seizoen terug als voetballer bij FC Groningen. Dat werd zaterdagmiddag bekendgemaakt door FCGroningen in het Hitachi Capital Mobility Stadion (Euroborg).

In de onderstaande video (Zie tweet) liet Arjen Robben aan zijn supporters weten dat hij terug zal keren "Naar huis, terug naar Groningen". Arjen Robben heeft, zoals hij in de video zegt, misschien wel het meest geluisterd naar de acties van de supporters; "Arjen, Volg je hart".



Vanaf komende seizoen zal Arjen Robben te zien zijn in de Euroborg, hét stadion van FcGroningen.



De onderstaande tweet is niet beschikbaar in de 112Groningen App, excuus voor het ongemak.