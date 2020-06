27-06-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl

Reportage: Dienst mee met de waterpolitie op het Oldambtmeer (Video)

Groningen/ Blauwestad - Zaterdag en zondag worden op veel wateren in Groningen, Friesland en Drenthe extra gecontroleerd door de politie en door de provincie Groningen.

Op onder andere vijf meren, zoals het Zuidlaardermeer, het Oldambtmeer, en het Schildmeer, wordt dit weekend gecontroleerd. Ook in de diepenring van de stad Groningen zullen controles plaatsvinden. Deze actie's om te controleren stonden al weken gepland en werden gied voorbereidt door de diverse partijen.



Wij van 112Groningen mochten zaterdagmiddag mee met toezicht te water op het Oldambtmeer, dit voor onze nieuwe rubriek 'Een dienst mee met .......'



Vanwege het weer was het zaterdagmiddag niet erg druk op het water bij het Oldambtmeer. Toch werden er een aantal waarschuwingen en bekeuringen uitgedeeld op de verschillende plekken. Vanwege 'Code oranje' die werd afgekondigd door het KNMI de surveillancedienst s`avonds afgelast.



Ook deden de landelijke eenheid van de politie en de Provincie Groningen mee met deze controle. De politie te water, kortgezegd waterpolitie, deed routine controles op onder andere het bezit van een vaarbewijs, het bij zich hebben van een brandblusser en reddingsvesten.



Eén schipper van een boot werd bekeurd omdat de boot nog niet geregistreerd stond en ook niet verzekerd was op een juiste manier. Tijdens een onweersbui werd rond 18:00 uur een vader en een zoon geholpen die motorpech hadden in noodweer, deze werden naar de Reiderhaven in Beerta gesleept door de politieboot. Eerder waren zei al gecontroleerd.



Al met al was het een mooi inkijkje in het vak toezicht te water van de politie. De waterpolitie is een nevenfunctie die agenten hebben. Buiten de reguliere diensten om, zitten ze zomers vaak op het water. Ook zondag zijn er controles.

Wilt u ook dat wij een keer een dienst of dag meegaan met uw instantie, of heeft u ideeën met welke instanties wij nog een keer mee kunnen, Mail dan naar info@112groningen.nl en wie weet ziet u uw idee later terug op de site.