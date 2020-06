27-06-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Spookrijder (80) raakt gewond bij ongeval op N7 nabij Groningen (Video)

Groningen - Bij een eenzijdig verkeersongeval ongeval op de N7 ter hoogte van de Gasunie is zaterdagmiddag, gisteren, een persoon gewond geraakt.

De hulpdiensten kregen om twintig over zeven de melding binnen van een ongeval. Omdat er mogelijk sprake was van een autobrand was ook de brandweer opgeroepen.

Een schuimblusauto, een tankautospuit, twee ambulances en zo'n 4 politie-eenheden kwamen op de melding van het ongeval af.



Eenmaal ter plekke bleek er van een autobrand geen sprake te zijn. Een personenauto kwam door nog onbekende oorzaak op de verkeerde weghelft terecht en kwam spookrijdend vanaf Hoogkerk richting het Julianaplein. Ter hoogte van de Gasunie botste de automobilist, een 80-jarige man uit Roden, tegen de middengeleider aan en kwam tot stilstand.



Weggebruikers die het ongeval zagen gebeuren verleenden eerste hulp aan het slachtoffer, en hadden de auto naar de vluchtstrook gereden. Het ambulancepersoneel ontfermde zich over de automobilist, die waarschijnlijk door een onwelwording tegen de middengeleider botste.



Het is volgens woordvoerder Anthony Hoogeveen van de politie nog onbekend hoe de 80-jargie man op de verkeerde weghelft terecht kwam. De 80-jarige man is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Ook is de man zijn rijbewijs ingevorderd, meldt Anthony Hoogeveen.



Verkeersanalisten van de politie deden ter plekke onderzoek naar de toedracht van het eenzijdige verkeersongeval. Door het ongeval werd de hele N7 richting Hoogkerk afgesloten voor het verkeer. Automobilisten werden omgeleid via de af- en oprit die bij het ongeval langs lopen.







De bovenstaande informatie is geverifieerd door de politie voorlichter.