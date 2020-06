27-06-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Twee auto's botsen op N7, deel ringweg tijdelijk dicht (Video)

Groningen - Bij een ongeval op de N7 ter hoogte van de Gasunie zijn zaterdagavond twee personenauto's op elkaar gebotst.

De hulpdiensten kregen om twintig over zeven de melding binnen van een ongeval. Omdat er mogelijk sprake was van een autobrand was ook de brandweer opgeroepen.

Een schuimblusauto, een tankautospuit, twee ambulances en zo'n 4 politie-eenheden kwamen op de melding van het ongeval af.



Eén persoon is bij het ongeval gewond geraakt, deze moest voor behandeling mee naar het ziekenhuis. De politie deed kort onderzoek naar de oorzaak van de botsing. Van een autobrand bleek achteraf geen sprake.



Door het ongeval werd de hele N7 richting Hoogkerk afgesloten voor het verkeer. Automobilisten werden omgeleid via de af- en oprit die bij het ongeval langs lopen.