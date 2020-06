28-06-2020, Patrick Wind 112Gr. & Maikel Basstra 112Gr.

“Ruim 250 mensen” bij Demonstratie voor vrijheid in Stadspark (Video)

Groningen - De vrijheidsdemonstratie in het Stadspark die zondagmiddag rond 14.00 uur begon verloopt rustig. Zo`n 250 personen zijn aanwezig.

De demonstratie wordt gehouden tegen de coronamaatregelen. De sfeer is rustig, iedereen zit netjes 1.5 meter uit elkaar.

Complot theorieën



“Het is echt een demonstratie tegen de anderhalvemetermaatregel en het beleid van Rutte (premier Mark Rutte, red.)”, vertelt verslaggever Andor Heij van Oogtv. “Even na 14.00 uur werd er door alle demonstranten heel hard ‘vrijheid’ geroepen. Tractoren heb ik hier ondertussen nog niet gezien en ook de politie is niet zichtbaar aanwezig.” Aanwezige demonstranten komen van heinde en verre. “Ik sprak zojuist iemand die vanuit Rotterdam hier naar toe is gekomen. Om 14.30 uur zijn er toespraken begonnen. Daarin gaat het vooral over complottheorieën en dat er grote twijfels zijn over het aantal coronadoden en -besmettingen.”Aldus Oogtv.nl

Het duurt tot 17:00 uur. De Gemeente heeft bij toegangswegen vrachtwagens neergezet om trekkers tegen te houden.

