28-06-2020, Stephan Jansema

Gewonde bij motorcross circuit in Farmsum

Farmsum - Bij MC Delfcross Motorcrosscircuit aan de Oosterlaan in Farmsum is zondagmorgen om 10:30 uur een cross ongeval geweest op het terrein.

De opgeroepen traumahelikopter met het MMT werd gecanceld. 1 motorrijder raakte daarbij gewond en deze werd overgebracht naar het UMC in Groningen voor behandeling. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.