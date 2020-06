28-06-2020, 112gr.

Na 41,5 jaar is voor Harrie het blussen klaar

Finsterwolde - De blusgroep van Finsterwolde is zaterdagmiddag omstreeks 15:00 uur opgeroepen voor een prio2 dienstverlening melding. De brand was achter een boerderij van een voormalig brandweerman van brandweer Finsterwolde.