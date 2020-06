28-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Motorrijder ernstig gewond bij fors ongeval in Groningen (Video)

Groningen - Bij een ongeval op de kruising Borgweg met de Woldweg in Groningen is zondagmiddag een motorrijder ernstig gewond geraakt.

De hulpdiensten kregen omstreeks vijf voor twee de melding van een aanrijding met letsel. Een motorrijder was door een rem-actie over de kop geslagen en hard op het asfalt terecht gekomen.

Vermoedelijk zag de motorrijder een stilstaande rij auto's, die voor het verkeerslicht stond te wachten, te laat. Hierdoor heeft de motorrijder een noodstop moeten maken en is hierbij over de kop geslagen met zijn motor.

De motor schoof over het asfalt door tegen een andere motor en een auto aan. Hierdoor kwam ook een wachtende motorrijder ten val, deze raakte verder niet gewond.

De gewonde motorrijder is na stabilisatie met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De verkeersongevallen analyse van de politie deed uitvoering onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Beide motoren liepen forse schade op en moesten worden afgesleept. Een personenauto raakte licht beschadigd en kon na het ongeval zelfstandig verder.