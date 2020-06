28-06-2020, Patrick Wind & Maikel Basstra - 112Groningen.nl

Brandweer blust brand in stapel pallets in het Stadspark

Groningen - De Groninger brandweer werd zondagavond gealarmeerd voor een liftopsluiting aan de Regentessestraat in de Oranjebuurt in Groningen.

In een appartementencomplex zaten een onbekend aantal mensen vast in de lift. De brandweer kwam ter plaatse om de mensen uit de lift te bevrijden. Nadat de brandweer de mensen uit de lift had bevrijdt, werden zij door de meldkamer opgeroepen voor een brand in het Stadspark in Groningen.



Toen de brandweer ter plekke kwam in stadspark betrof het een brand in een grote stapel pallets. Volgens een ooggetuige waren de vlammen te zien van ongeveer een meter hoog. Met meerdere stralen water en een laag schuim wist de brandweer de brand binnen enkele minuten onder controle te krijgen.



Het is onbekend hoe de brand is ontstaan. Vermoedelijk zijn de pallets aangestoken, bedoeld als een 'kampvuur'. Na ongeveer 25 minuten kon de brandweer weer inpakken en retour naar de kazerne.