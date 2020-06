28-06-2020, Martin Nuver 112Gr.

12 ooievaars bij NAM locatie in Tolbert

Tolbert - Zondagavond om 22:30 uur zaten er maar liefs twaalf ooievaars rondom de NAM-locatie bij de Mensumaweg in Tolbert. Het was een mooi schouwspel. Dit zie je nooit weer, zoveel tegelijk.