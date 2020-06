29-06-2020, Marc Dol - 112Gr.

Kind rent weg over en wordt aangereden

Stadskanaal - Een kind dat aan de Frieselaan in Stadskanaal de weg overstak is geraakt door een auto.

Een dame wilde een geparkeerde bedrijfswagen voorbijrijden toen het kind plotseling de weg over rende. Een botsing was niet te voorkomen. Het kind is door ambulancepersoneel gecontroleerd, maar hoefde voor zover bekend niet mee naar het ziekenhuis.