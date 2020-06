29-06-2020, 112Groningen.nl

Telefoonstoring bij Veiligheidsregio Groningen (Update)

Groningen - De Veiligheidsregio Groningen (VRG) kampt sinds vanmorgen negen uur met een telefoonstoring.

Door de telefoonstoring is de Veiligheidsregio Groningen niet bereikbaar, melden zij op Twitter.





Het is onbekend hoelang de storing zal gaan duren. Zodra men weer bereikbaar is, laten we dat weten. Voor spoed kun je altijd bellen met het alarmnummer 112.

Update: De storing is verholpen, de veiligheidsregio Groningen is weer bereikbaar.

