Stadskanaalster Roelf B. en Gert-Jan N. leggen bekentenis af voor drugshandel

Boedapest - Roelf B.(22) heeft maandag voor de Hongaarse rechter in Boedapest schuld bekend voor drugshandel. Dat meldt Dvhn.nl

Ook zijn jeugdvriend Gert-Jan N. (23). geeft toe dat hij drugs heeft verkocht op het Sziget-festivalnet. Hij zegt: ,,Ik wil niet dat mijn rol groter wordt gemaakt dan dat die in werkelijkheid is."

Na zijn bekentenis is de rechter via een tolk in gesprek met Roelf B.. Als de Nederlandse topsprinter om iets te drinken vraagt, schiet zijn vader die vooraan op de tribune zit overeind. Hij overhandigt zijn flesje water aan een van de juristen. Roelf lacht. Maar hij krijgt een andere fles.

