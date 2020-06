29-06-2020, Redactie

Auto met aanhanger over de kop op N363

Rasquert - Een automobilist is maandagmorgen om 10:50 uur gewond geraakt nadat hij met zijn auto met aanhanger en al op de Warfummerweg (N363) nabij Rasquert over de kop sloeg.

Over de toedracht van het eenzijdige ongeval is nog niet bekend. Een berger heeft de auto en aanhanger geborgen.