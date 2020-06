29-06-2020, Rivm.nl bron

RIVM: Twee personen overleden

Landelijk - Vandaag zijn er 78 nieuwe personen gemeld die positief getest zijn op COVID-19. Er zijn 3 patiënten gemeld die vanwege COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen (geweest).

Er zijn 2 personen als overleden gemeld. Deze patiënten zijn niet allemaal in de afgelopen 24 uur positief getest, in het ziekenhuis opgenomen of overleden. Sommige patiënten worden later gemeld. Daarom worden de gegevens van afgelopen dagen vaak nog aangevuld.

Sinds 1 juni kan iedereen met klachten zich laten testen. Omdat het aannemelijk is dat niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, zullen de werkelijke aantallen in Nederland waarschijnlijk hoger zijn dan de aantallen die hier genoemd worden.

Woensdag stoppen de dagelijkse updates

Vanaf woensdag 1 juli publiceren we niet meer dagelijks de toename van het aantal positief geteste COVID-19 patiënten, het aantal in het ziekenhuis opgenomen en aantal overleden COVID-19 patiënten. We stappen over op een wekelijkse update. Deze wekelijkse update plaatsen we elke dinsdag om 14.00 uur. Op 7 juli verschijnt de eerste wekelijkse update. Databestanden met dagelijkse informatie is te vinden via data.rivm.nl.

Dashboard coronavirus



Een deel van de data is ook terug te vinden op het Dashboard van de Rijksoverheid. Het dashboard wordt dagelijks bijgewerkt.