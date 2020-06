29-06-2020, ingezonden mededeling

Hoe bouw je je conditie na een time-out weer op?

Groningen - De sportscholen zijn vanaf 1 juli weer open. Joepie, dat betekens gaan. Maar hoe zit het met je conditie? Begin je helemaal vanaf nul of heb je je oude vorm zo weer te pakken?

En hoe zit het met je conditie als je helemaal niets meer hebt gedaan tijdens de lockdown?

Iets of niets

Eerst is het goed om te bepalen hoe je er nu voor staat. Heb je helemaal niets meer gedaan tijdens de de lockdown dan heb je per week heel wat spiermassa verloren. Het duurt dan net zo lang als de periode dat je niks hebt gedaan voordat je je conditie weer helemaal op peil hebt. Maar heb je flink wat wandelingen gemaakt dan heb je je conditie waarschijnlijk snel helemaal terug. Krachttrainingsdeskundige Sander Kers vertelt op Nu.nl dat wanneer je zo'n een negende van je normale trainingsvolume doet, je het grootste deel van je vorm kan behouden

Start niet te fanatiek

Sportte je voor de lockdown veel, pas dan op dat je niet meteen je oude trainingsschema weer oppakt. Het duurt nou eenmaal even voordat je je oude niveau hebt bereikt. Het is niet goed voor je spieren wanneer ze te zwaar belast worden. Je veroorzaakt spierschade en bovendien heb je kans op grote blessures. Bouw het rustig op en trek er minstens acht tot twaalf weken voor uit. Ga je in de zomer op vakantie dan wel door. Nog een time-out is zonde van al je trainingen.

Doe de helft minder

Hoe vaak moet je dan sporten? Wees je ervan bewust dat je lichaam verandert wanneer je een tijdje niet sport. Je conditie wordt minder, je spiermassa slinkt en je ademhaling wordt anders. Het beste is om vijftig procent minder te doen dan waar je stopte. Zorg voor voldoende rust tussen trainingen door en luister goed naar je lichaam. Train ook eens keer op een wat lager pitje. Na een aantal weken kun je de intensiteit van het sporten langzaam opbouwen.

Kies de juiste voeding en rek!

Zoek uit wat voor jou de beste voeding is als het om sporten gaat. Voeding kan je sportprestaties behoorlijk verbeteren. Start daarnaast je trainingen met rek- en strekoefeningen. Het werkt rustgevend en het is een belangrijk begin van je traingen. Met name als je het sporten weer oppakt. Zorg er wel voor dat je de oefeningen op de juiste manier uitvoert.