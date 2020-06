29-06-2020, ingezonden mededeling

Zon verstandig en laat je op tijd controleren op huidkanker

Groningen - Het is zomer. De terrassen zijn weer open en op de stranden is het druk. De zon schijnt flink. Voor liefhebbers van de zon is dat heerlijk, maar dermatologen maken zich zorgen.

Steeds minder mensen laten zich controleren op huidkanker. Oorzaak? De coronacrisis.

Diagnoses gehalveerd

Uit cijfers van de Nederlandse Kankerregistratie (NKR) blijkt dat het aantal diagnoses van huidkanker gehalveerd is. Dermatologen maken zich daarom ernstige zorgen. Ontdek je vroeg huidkanker dan heb je veel meer kans op genezing. Vandaar dat controles zo belangrijk zijn.

Meest voorkomende vorm

Huidkanker is het meest voorkomende type kanker in Nederland. Jaarlijks krijgen zo’n 70.000 mensen te horen dat ze de ziekte hebben. Dit betekent dat 1 op de 5 Nederlanders ermee te maken krijgt. Het aantal patiënten is de afgelopen jaren steeds toegenomen.

Drie soorten

Er bestaan drie soorten huidkanker. De twee vormen die het meest voorkomen zijn basaalcelcarcinoom en plaveiselcelcarcinoom. Deze zijn goed behandelbaar. De melanoom, de derde soort, is gevaarlijk omdat een melanoom uit kan zaaien. Heb je een verdacht plekje maak dan een afspraak bij een dermatoloog. Wees er van bewust dat huidkanker lokaal kan optreden. Zelfs op je oogleden, lippen of op je oren. Vaak zijn dit de plekken die je vergeet in te smeren.

Een keer verbranden

Iedereen is weleens een keertje verbrand. Wist je dat als je op jonge leeftijd verbrand dit later nog steeds meetelt? Neem als vader of moeder dus altijd zonnebrand mee in de luiertas, want verbrande cellen herstellen zich niet meer. Hoe vaker je verbrand hoe meer kans je hebt op huidkanker. Daarbij is het wel zo dat iedere huid anders is. In bepaalde families komt huidkanker veel meer voor vergeleken met andere.

Flink smeren

Zodra de zon schijnt is het tijd om je in te smeren. Zorg ervoor dat er altijd een tube zonnebrand in je zebra tas of rugtas zit. Niet alleen wanneer je gaat zwemmen. Let op dat je een half uur voordat je naar buiten gaat begint met smeren. Herhaal het smeren om de twee uur en blijf tussen 11.00 en 15.00 uur uit de zon.