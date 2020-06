29-06-2020, Patrick Wind - 112Groningen.nl

Bewoonster mee naar ziekenhuis na gaslekkage in woning

Groningen - De Groninger brandweer werd maandagavond omstreeks half zeven gealarmeerd voor een gaslekkage in een woning van een appartementencomplex aan de Regentessestraat in de Oranjebuurt.

De bewoners roken een sterkte gaslucht in de woning en vertrouwden het niet. Hierop werden de brandweerlieden van de post Vinkhuizen opgeroepen die met een tankautospuit ter plaatse kwamen.



Brandweerlieden hebben in de desbetreffende woning verschillende metingen verricht met een zogeheten viergasmeter. Uit deze metingen bleek dat er daadwerkelijk sprake was van een onbekende concentratie gas in de woning.



De bewoonster van de woning werd in een ambulance nagekeken omdat zij mogelijk onwel was geworden. Later is de bewoonster ter controle overgebracht naar het ziekenhuis in Groningen.



De brandweer heeft de woning geventileerd en is heeft onderzoek gedaan naar de oorzaak van de gaslekkage. De oorzaak bleek een lekkende gasslang tussen de gasleiding en het gasfornuis.