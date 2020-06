29-06-2020, Maikel Basstra - 112Groningen.nl

Automobilist botst tegen gevel van woning in Hoogezand

Hoogezand - Een automobilist is maandagavond met zijn voertuig tegen de gevel van een woning gebotst.

Vermoedelijk verloor de automobilist de macht over het stuur, waarna men tegen een gevel van een woning tot stilstand kwam. Het eenzijdige verkeersongeval gebeurde omstreeks tien over zeven op de Goeman Borgesiusstraat in Hoogezand.

De inzittenden van de auto kwamen met de schrik vrij en raakten niet gewond. Ter controle werden zij nog wel door medewerkers van de ambulance gecontroleerd. De politie zette het ongeval op papier en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De auto werd afgesleept door een bergingsbedrijf. De gevel van de woning liep beste schade op door het ongeval.