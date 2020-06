29-06-2020, M. Dol - 112Gr.

Brandweer Stadskanaal oefent in de Renneflat

Stadskanaal - De brandweer in Stadskanaal heeft op maandag 22 en 29 juni 2020 een grote oefening gehouden in de Renneflat aan de Renne in Stadskanaal.

Bij de brandweer kwam een melding binnen dat in de flat een gaslucht werd geroken. Terwijl de brandweer onderweg was ontplofte het appartement waar het gas vandaan kwam. Hierop werd opgeschaald naar middelbrand en werd een tweede blusauto opgeroepen. Bij de explosie zijn meerdere gewonden gevallen. Ook sloeg de brand door naar de bovenliggende verdieping. De brandweer kijkt terug op een geslaagde afsluiting van het oefenseizoen in een uniek object.