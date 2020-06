29-06-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Scooterrijder komt ten val en raakt gewond

Groningen - Een scooterrijder is maandagavond met zijn scooter onderuit gegaan op de Korreweg in de stad Groningen.

De hulpdiensten werden om twintig voor negen gealarmeerd voor het ongeval waarbij mogelijk letsel zou zijn. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de Sint Eustatiusstraat. De gewonde scooterrijder werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen.



De politie noteerde de gegevens van de scooterrijder en bracht het ongeval in kaart. Het fietspad was tijdelijk afgesloten door de politie. Het is onbekend of de gewonde scooterrijder mee moet naar het ziekenhuis.



De gewonde scooterrijder werd ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Over zijn verwondingen is niks bekend. De scooter raakte licht beschadigd.