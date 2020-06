29-06-2020, Melarno Kraan, Annet Vieregge & Marije Timmer - 112Groningen.nl

Automobilist overleden bij noodlottig verkeersongeval (Video)

Bellingwolde - Maandagavond is een personenauto te water geraakt aan de Kanaaldijk Westzijde in Bellingwolde. Hierbij is de inzittende van het voertuig overleden.

De hulpdiensten werden even na half tien massaal opgeroepen voor een personenauto te water. Onder andere een duikteam en een hulpverleningsvoertuig vanuit de stad Groningen, een Oppervlakte Reddingsteam uit Finsterwolde, en ook een traumahelikopter kwamen met spoed richting het incident.



Ter plekke troffen de hulpdiensten een voertuig aan die door nog onbekende oorzaak te water was geraakt. Een oppervlakte reddingsteam (ORT) van de brandweer maakte in het water een eerste zoekslag naar de mogelijke inzittende(n) van het voertuig.



Deze zoekslag is later overgenomen door het duikteam van de brandweer. Duikers hebben een slachtoffer uit het te water geraakte voertuig gehaald.



Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer enige tijd gereanimeerd. Helaas mocht de hulpverlening niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn/haar verwondingen.



Brandweerduikers zochten in het water of er eventueel nog meer personen in het voertuig zaten. Dit bleek na een zoekactie niet het geval te zijn. De verkeersongevallen analyse van de politie zal ter plekke uitgebreid onderzoek gaan doen naar de toedracht van het noodlottige ongeval.



