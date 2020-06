30-06-2020, Melarno Kraan, Annet Vieregge & Marije Timmer - 112Groningen.nl

Automobiliste(62) overleden , Politie zoekt getuigen (Video)

Bellingwolde - Maandagavond is een personenauto te water geraakt aan de Kanaaldijk Westzijde in Bellingwolde. Hierbij is de bestuurster van het voertuig overleden.

De hulpdiensten werden even na half tien massaal opgeroepen voor een personenauto te water. Onder andere een duikteam en een hulpverleningsvoertuig vanuit Delfzijl, een Oppervlakte Reddingsteam uit Finsterwolde, en ook een traumahelikopter kwamen met spoed richting het incident.



Ter plekke troffen de hulpdiensten een voertuig aan die door nog onbekende oorzaak te water was geraakt. Een oppervlakte reddingsteam (ORT) van de brandweer maakte in het water een eerste zoekslag naar de mogelijke inzittende(n) van het voertuig.



Deze zoekslag is later overgenomen door het duikteam van de brandweer. Duikers hebben een slachtoffer uit het te water geraakte voertuig gehaald.



Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer enige tijd gereanimeerd. Helaas mocht de hulpverlening niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plekke aan zijn/haar verwondingen.



Brandweerduikers zochten in het water of er eventueel nog meer personen in het voertuig zaten. Dit bleek na een zoekactie niet het geval te zijn. De verkeersongevallen analyse van de politie zal ter plekke uitgebreid onderzoek gaan doen naar de toedracht van het noodlottige ongeval.



Update: De identiteit van het slachtoffer is inmiddels bekend. Het gaat om een 62-jarige vrouw uit Bellingwolde. Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd is op dit moment nog gaande.

Update 30-06-20:

De politie is op zoek naar getuigen van het dodelijk ongeluk maandagavond 29 juni 2020 op de Kanaaldijk Westzijde in Bellingwolde.



Een 62-jarige inwoonster van Bellingwolde is door onduidelijke oorzaak met de auto in het Boelo Tijdenskanaal beland.

De politie werd rond half tien door voorbijgangers gebeld dat men sporen bij het kanaal hadden gezien die er op wezen dat er vermoedelijk een auto in het water was gereden.

Heeft u het ongeluk zien gebeuren of de auto, een blauwe Mercedes, zien rijden in de nabije omgeving dan komen ze graag met u in contact.

U kunt de politie bereiken via 0900-8844 (Zaaknummer 2020173902)

