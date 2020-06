30-06-2020, Joey Lameris - 112Gr. & Ruben Huisman

Uitslaande brand Westerse Drift in Haren (2x Video)

Haren - Aan de Westerse Drift in Haren is dinsdag rond 12.30 uur brand uitgebroken in een woning. De brandweer is met groot materiaal uitgerukt om de uitslaande brand te bestrijden.

Toen de brand uitbrak was een persoon in de woning aanwezig. Deze kon de woning op tijd verlaten en is in een ambulance gecontroleerd vanwege rookinhalatie.