30-06-2020, Martin Nuver 112Gr.

Gewonde bij verkeersongeval Rijksweg

Groningen - Bij een verkeersongeval op de Rijksweg in de stad is dinsdag rond 17:30 uur een automobilist gewond geraakt.

Het betrof een kop-staart botsing . Hulpdiensten waaronder de brandweer waren snel ter plaatse. Er was geen sprake van een beknelling. De brandweer kon al snel weer terugkeren naar de kazerne aan de Sontweg.

Eén van de automobilisten is met onbekende verwondingen in een ambulance behandeld. Poort heeft beide voertuigen afgesleept nadat de politie de aanrijding op papier had gezet. Het is niet bekend als vervoer naar een ziekenhuis nodig was.