30-06-2020, ingezonden mededeling

Vier manieren om je werk leuker te maken

Groningen - Heb jij moeite om ’s ochtends op te staan en totaal geen zin om je laptoptas 17 inch in te pakken? Kan het werk jouw gestolen worden? Je hoeft echt niet meteen op zoek naar een andere baan om je werk leuker te maken.

Lees hier vier tips waardoor je je beter op je werk gaat voelen. Ook wanneer je het allemaal wel best vindt, krijg je door onderstaande tips op te volgen veel meer plezier in je werk.

1. Ga aan de slag met projecten waar je in gelooft

Werk je aan een project waar je totaal niet achterstaat? Dat is lastig. Doe je werk wat je gelijk interesseert dan is dat een stuk makkelijker. Ga het gesprek aan met je leidinggevende en zoek uit of er andere mogelijkheden zijn. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt.

2. Zorg voor een goede omgang met collega’s

Met je collega’s breng je meer tijd door dan met je vrienden. Zorg er daarom voor dat je een goede band hebt met je collega’s. Dit zorgt ervoor dat je ’s ochtends met plezier opstaat en wel zin hebt om je plevier laptoptas in te pakken. Volgens experts is het zelfs zo dat je eerder promotie maakt als je goede sociale contacten hebt op de werkvloer.

3. Kom in beweging

De hele dag achter je bureau zitten is slecht voor je gezondheid. Het wordt niet voor niets het nieuwe roken genoemd. Pak je castelijns en beerens laptoptas en ga een ommetje maken tijdens de lunch. Of neem de trap in plaats van de lift. Door te bewegen maak je je hoofd leeg en krijg je nieuwe ideeën.

4. Pieker niet teveel

Denk aan de dingen die goed gaan op je werk en ligt niet wakker van zaken waar je toch geen invloed op hebt. Focus je op de collega die zich honderd procent inzet en nooit klaagt en erger je niet aan de collega die altijd loopt te mopperen. Maak een lijstje met dingen die vlot verlopen. Bekijk je werk met een positieve blik. Zo maak je je minder zorgen en krijg je een blijer gevoel van je werk.