30-06-2020, ingezonden mededeling

Teken-app geeft inzicht waar teek actief is

Landelijk - Wist je dat de helft van alle tekenbeten opgelopen worden in de maanden juni en juli? Daarom is het van belang om in de zomer te kijken waar je in Nederland de meeste risico loopt.

Dat kan vanaf nu, want er is een app beschikbaar die in kaart brengt waar de teek actief is. Dat is goed nieuws, want volgens biologen weten mensen nog veel te weinig over het risico van een tekenbeet.

Forse toename

In het afgelopen decennia is het aantal tekenbeten flink toegenomen volgens het RIVM. Ieder jaar worden zeker 1,5 miljoen mensen gebeten door een teek. Vergelijk je dat met eerdere onderzoeksjaren dan heb je het over een toename van dertig procent.

Eigen tuin

Het is een misverstand dat je het meeste risico loopt wanneer je met je bijvoorbeeld met een leren rugzak op wandelt in een bos. Grote kans dat je in je eigen tuin een tekenbeet oploopt, of in weilanden, speeltuinen en heidevelden. Zelfs wanneer je een dagje gaat shoppen heb je kans dat je niet alleen thuiskomt met tassen en damestassen, maar ook met een teek. Want met mooi weer is het verleidelijk om in het gras van het stadspark te gaan zitten. Volgens de website tekenradar.nl wordt 1 op de 3 mensen gebeten door een teek in zijn of haar eigen tuin. Bovendien lijkt het erop dat er steeds meer teken in Nederland voorkomen vanwege de warmere zomers.

Grote gevolgen

Een tekenbeet kan de ziekte van Lyme veroorzaken. Dit komt omdat teken besmet zijn met de Borrelia-bacterie. Met name in de eerste weken na de beet krijg je last van koorts en spier- en gewrichtspijn. Daarnaast kan het ook je zenuwstelsel aantasten en spier- en hartproblemen opleveren. Er zijn eveneens mensen die te maken krijgen met een hersen(vlies)ontsteking.

Vaker checken

Controleer jezelf vaker op een tekenbeet. Zeker wanneer je in de natuur bent geweest is het van belang je te laten checken. Dit wordt volgens biologen nog veel te weinig gedaan. Op de website van tekenradar.nl vindt je veel informatie over wat je moet doen als je bent gebeten door een teek.

Download daarnaast de Nature Today-app en zoek uit waar je het meeste risico loopt op een tekenbeet. De app is gratis, maar wil je na een maand informatie over bepaalde locaties dan betaal je twee euro per maand. Hou je de gratis versie dan kan je wel een landelijk overzicht vinden.