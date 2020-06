30-06-2020, Oogtv.nl (Bron)

Groninger eet gratis in Leeuwarden en wordt aangehouden

Leeuwarden - Een 56-jarige man uit Groningen is dinsdag in Leeuwarden aangehouden en opgesloten. Hij had de afgelopen week meerdere keren gegeten in restaurants zonder te betalen.

De reeks begon op 29 april toen de man werd aangehouden voor winkeldiefstal van een broodje. De afgelopen week hij opnieuw meerdere keren aangehouden voor eten in een restaurant en dan niet willen en kunnen betalen. Vanwege dit herhaalde gedrag is de man nu ingesloten. Aldus Oogtv.