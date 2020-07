01-07-2020, Politie Westerkwartier Instagram, bron

Auto in beslag genomen vanwege invordering rijbewijs

Zevenhuizen - In Zevenhuizen heeft de politie woensdagmorgen een voertuig aan de kant gezet, waarin een bestuurder zat die voor de tweede keer in korte tijd reed, terwijl zijn rijbewijs is ingevorderd.

Dit zegt de politie op Instagram. Naast dat hiervoor proces-verbaal wordt opgemaakt, is het voertuig in beslag genomen. De Officier van Justitie zal hier een beslissing over gaan nemen.