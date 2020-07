01-07-2020, @polgroningen Twitter

Vrouw(67) slachtoffer zedenmisfdrijf op Venuspad in stad (Video)

Groningen - Op zondagochtend 28 juni werd een 67-jarige vrouw slachtoffer van een zedenmisdrijf. Dit vond plaats rond 03.00u op het Venuspad in de wijk Paddepoel in Groningen. Zegt de politie Groningen op Twitter.

Bekijk deze video voor meer informatie. Heeft u tips? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

De verdachte is een getinte man in de leeftijd van 25 tot 35 jaar. Hij is tussen de 1.70 en 1.80 meter lang en heeft een slank postuur. Tijdens het misdrijf droeg hij een donkerkleurig joggingpak. De man sprak in een voor de vrouw onbekende taal.

Video van de politie hieronder

