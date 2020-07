01-07-2020, Martin Nuver - 112Groningen.nl & Oogtv

Getuigen gezocht: Twee personen aangehouden bij ruzie

Groningen - In de wijk Lewenborg zijn woensdag in het begin van de middag twee personen aangehouden na een ruzie. Daarbij is niemand gewond geraakt.

De melding kwam rond 12.30 uur aanvankelijk binnen als een steekpartij. “Het ging niet om een steekpartij”, vertelt politiewoordvoerder Anne Kok. “Het ging om een ruzie in de relationele sfeer. Een man en een vrouw hadden op straat ruzie gekregen. De vrouw had daarbij een mes in haar hand. Daarbij is er niet gestoken, wellicht is er wel mee gedreigd, maar dat zijn we nog aan het uitzoeken.” Aldus Oogtv.nl

Agenten hebben beide personen aangehouden. “De vrouw heeft daarbij afstand gedaan van het mes. We gaan met hen in gesprek wat er precies gebeurd is en onderzoeken welk traject ingezet moet worden om het probleem, dat tussen deze mensen bestaat, op te lossen.” Volgens Kok waren veel mensen getuige van de ruzie. “Ik kan me heel goed voorstellen dat zoiets indruk maakt. Voor wie dat nodig hebben is Slachtofferhulp beschikbaar.

Daarnaast, afhankelijk van het onderzoek, doen we wellicht nog een beroep op deze getuigen om te achterhalen wat er precies heeft plaatsgevonden. Dit gaan we doen als de verhoren met de mensen die aangehouden zijn geen antwoorden opleveren.”

Update:

Eerder op de dag is er ook een ruzie geweest aan het Baken, ook hierbij zijn geen gewonden gevallen. Deze ruzie heeft wellicht wel te maken met de ruzie later op de dag aan het Kluisgat.

Van beide incidenten zoeken we getuigen. Heb je iets gezien, of heb je camerabeelden? Bel de politie dan op 0900-8844 of anoniem 0900-7000.

(Zaaknummer 2020175580’)