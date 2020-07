De kwekerij aan de Onstwedderweg te Vlagtwedde bevond zich in een schuur, waar 750 hennepplanten werden aangetroffen. De andere hennepkwekerij is aangetroffen in Musselkanaal, Hier stonden 210 planten. Beide onderzoeken lopen nog. Er zijn nog geen verdachten aangehouden.

Informatie



De politie is op zoek naar getuigen, die meer kunnen vertellen over deze hennepkwekerijen. Heeft u informatie, die van belang kan zijn voor het onderzoek neem dan contact met hun op via het landelijke nummer 0900-8844 of als je anoniem wilt blijven via 0800-7000.