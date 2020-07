02-07-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Jongeman (21) aangehouden op verdenking van witwassen in Groningen

Groningen - De politie heeft woensdagmiddag een 21-jarige jongeman uit Groningen aangehouden nadat deze met een voertuig aan de kant werd gezet voor een controle.

De politie kreeg de personenauto rondom de stad Groningen in het vizier. Politieagenten gaven de automobilist een stopteken en op de kruising Emmaplein met de Ubbo Emmiussingel in de stad volgde een 'dynamische verkeerscontrole'.



Bij een 'dynamische verkeerscontrole' is de politie op zoek naar mogelijke criminelen om informatie over hen te krijgen. Als de politie een auto ziet waar men iets verdachts of afwijkends aan meent te zien, wordt die auto gevolgd en gecontroleerd.





Een woordvoerder van de Groninger politie meldt dat één van de inzittende een onverklaarbare hoeveelheid 'vermogen' (Geld) bij zich had. "Hierop is de jongeman aangehouden op verdenking van witwassen, zegt de woordvoerder.



Na de arrestatie is de 21-jarige jongeman overgebracht naar het politiebureau aan de Rademarkt waar hij werd gehoord door de recherche. De verdachte zit momenteel nog vast vanwege het onderzoek.