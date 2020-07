01-07-2020, Gemenete en Politie Westerkwartier

Vier tips voor je op vakantie gaat

Westerkwartier - De vakantie staat weer voor de deur! De Gemeente Westerkwartier heeft samen met Politie Westerkwartier vier tips voor de kijkers opgesteld om met een gerust gevoel op vakantie te gaan!

Want het zal je maar gebeuren: terugkomen van een ontspannen vakantie in de zon en inbrekers hebben het hele huis leeggeroofd. Geheel ondenkbaar is het niet, want met de start van de vakanties liggen inbrekers op de loer. Daarom een aantal tips om inbraken te voorkomen.