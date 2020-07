01-07-2020, RtvDrenthe Bron & OM.nl tweet

Aangehouden cocaine agent nog 75 dagen vast

De 30-jarige agent die wordt verdacht van cocaïnebezit blijft langer vastzitten. Het Openbaar Ministerie heeft zijn voorarrest verlengd voor een termijn van 75 dagen. Dat zegt Rtvdrenthe

De agent van de politie Noord-Nederland werd op 1 juni aangehouden. Volgens het OM had hij een kilo cocaïne in zijn auto. De man wordt verdacht van witwassen en ernstig plichtsverzuim. In zijn woning werd een grote hoeveelheid contant geld gevonden.

