01-07-2020, 112Groningen.nl & tekstbron OOGTV

Vernielingen in leegstaande woningen Ten Boer

Ten Boer - In een aantal leegstaande woningen aan het Fazanthof in Ten Boer zijn de afgelopen dagen vernielingen gepleegd. Dat meldt de wijkagent van het Groningse dorp.

In de straat is afgelopen voorjaar begonnen met de sloop van dertig woningen. De komende jaren zullen op de plek nieuwbouwwoningen gerealiseerd worden die aardbevingsbestendig zijn. De bewoners zijn in februari tijdelijk verhuist naar wisselwoningen elders in het dorp. Ondertussen zijn nog niet alle woningen gesloopt. “Er worden vernielingen gepleegd in leegstaande woningen en op het bouwterrein”, meldt de wijkagent. “Ziet u mensen die niet op het terrein horen, neem dan direct contact op met de politie.”



In februari vonden er ook al vernielingen plaats in leegstaande woningen. De Nationaal Coördinator Groningen liet toen weten het terrein te willen beveiligen met camera’s en surveillanceteams.