02-07-2020, Martin Nuver & Joey Lameris - 112Groningen.nl

Automobilist belandt tegen boom na onwelwording (Video)

Groningen - De bestuurder van een bedrijfsbusje is donderdagmorgen met zijn voertuig tegen een boom aan belandt op de Odenseweg /Driebondsweg in Groningen.

Vermoedelijk is de bestuurder onwel geworden en is over een rotonde, door de bosjes en vervolgens tegen een boom tot stilstand gekomen. De bestuurder werd door medewerkers van de ambulancedienst gecontroleerd op zijn verwondingen.



De politie zette het ongeval op papier en doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De bestuurder is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De bedrijfsbus raakte fors beschadigd door het ongeval. Bergingsbedrijf Poort heeft de bedrijfsbus afgesleept.