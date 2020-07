02-07-2020, Annet Vieregge & Marije Timmer - 112Groningen.nl

Vier auto's botsen op Feiko Clockstraat in Oude Pekela

Oude Pekela - Op de Feiko Clockstraat in Oude Pekela zijn donderdagmorgen vier auto's betrokken geraakt bij een ongeval.

De hulpdiensten werden rond twintig over tien opgeroepen voor een aanrijding letsel. Vier auto's kwamen door nog onbekende oorzaak met elkaar in botsing. De inzittenden van de betrokken voertuigen werden door het ambulance personeel nagekeken op eventuele verwondingen.



Eén persoon is uiteindelijk met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. De politie noteerde de gegevens van de betrokken partijen en bracht het ongeval in kaart. Of de betrokken voertuigen moesten worden afgesleept is niet bekend.