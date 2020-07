02-07-2020, Joey Lameris - 112Groningen.nl

Lekkende scooter zorgt voor penetrante lucht in winkelpand

Groningen - De Groninger brandweer is maandagochtend omstreeks kwart voor tien gealarmeerd voor een vreemde lucht in een winkelpand aan de Oosterstraat in de binnenstad van Groningen.

Vlak voor dat de winkel open zou gaan, werd er door medewerkers van de winkel een vreemde lucht/ penetrante lucht geroken. Men vertrouwde het niet en alarmeerde de brandweer die met een tankautospuit ter plaatse kwam.



Uit voorzorg moesten de medewerkers die in het pand waren, het pand verlaten. Brandweerlieden hebben in het pand verschillende metingen gedaan met een zogeheten viergasmeter. Uit deze metingen bleek dat er geen gevaarlijke stoffen werden gemeten. Hierop ging de brandweer verder op onderzoek uit.



Even later vonden brandweerlieden de oorzaak van de vreemde lucht. Een scooter, die aan de achterzijde van het pand stond, lekte benzine. Dit heeft volgens de brandweer de penetrante lucht veroorzaakt.