Duikers brandweer vissen honderd jaar oud theepotje op

Groningen - Het duikteam van de brandweer in de stad viste dinsdag iets bijzonders op tijdens een oefening in de stad. Het gaat om een oude theepot uit 1919.

Hij doet nu dienst als bloemenvaasje op de kazerne. Dat meldt de brandweer via twitter. Hoelang het al in het water lag is niet bekend.

