02-07-2020, Annet Vieregge 112Gr. & Marije Timmer

Auto contra fietser in Scheemda

Scheemda - Een fietser is donderdagmorgen om 11:30 uur gewond geraakt bij een aanrijding met een auto, dit was op de kruising van de Oude Rijksweg met de Stationsstraat in Scheemda.

De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis overgebracht. De toedracht van het ongeval is niet bekend. De politie noteerde de gegevens van de betrokenen.