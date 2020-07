02-07-2020, Marc Zijlstra 112G. & 112Gr.

Gezonken schip geborgen in Farmsum

Farmsum - Aan het Eemskanaal zuidzijde in Farmsum is donderdagmiddag het gezonken schip geborgen. Eerder deze week maakte deze boot water en zonk naar de bodem.

Met groot materieel kwam onder andere Heuvelman Ibis, Dts uit Grijpskerk en

kraanbedrijf Schot en de Provincie Groningen ter plaatse. Uiteindelijk lukte het om de boot uit het water te tillen. Het was een mooi gezicht.